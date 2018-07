Après Alost, Peter Sagan s’impose également à Roulers

Déjà vainqueur lundi à Alost, le Slovaque Peter Sagan (BORA – hansgrohe), 28 ans, a remporté mardi soir le 9e critérium d’après Tour de France de Roulers. Le champion du monde et lauréat du maillot vert a enlevé un sprint à trois face au Néerlandais Niki Terpstra et au champion de Belgique Yves Lampaert. Le Néerlandais Wout Poels a pris la quatrième place à 22 secondes. Timothy Dupont a été le meilleur d’un groupe de six poursuivants devant Oliver Naesen et l’Italien Sonny Colbrelli.

– 34 participants

1. Peter Sagan (Svq/BORA – hansgrohe) les 100 km en 2h15:02

2. Niki Terpstra (P-B)

3. Yves Lampaert

4. Wout Poels (P-B) à 0:22; 5. Timothy Dupont 0:44; 6. Oliver Naesen; 7. Sonny Colbrelli (Ita); 8. Jasper De Buyst; 9. Guillaume Van Keirsbulck; 10. Dimitri Claeys; 11. Tim Declercq 1:02; 12. Daniel Oss (Ita); 13. Laurens De Vreese; 14. Maxime Farazijn; 15. Ceriel Desal; 16. Dieter Bouvry; 17. Loran Cassaert; 18. Fabrizio Dekoning; 19. David Boucher; 20. Lander Seynaeve; 21. Jens Vandenbogaerde; 22. Gianni Marchand; 23. Cedric Baekeland; 24. Sven Claerhout; 25. Thomas Joseph; 26. Damion Windels; 27. Nills Pauwels; 28. Stijn Minne; 29. Matthias Vandewalle; 30. Tiebo Devoogdt; 31. Bruce Deboot; 32. Dieter Vanthourenhout; 33. Alexander Maes; 34. Reinier Honig (P-B).

Source: Belga