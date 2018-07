VIDEO. Le porno et les jeunes : une expérience choc menée dans la rue

La chaîne YouTube belge « Would you react » a mené une expérience sociale en rue avec trois acteurs. Le but ? Voir comment réagissent les gens lorsqu’ils sont confrontés à des adolescents qui forcent un autre à regarder des images porno.

La caméra cachée, vue près de 120.000 fois, pose la question : « Et vous, comment auriez-vous réagi si vous aviez vu un jeune ado forcé par ses amis à regarder une vidéo porno ? ». Dans la vidéo, certains passants ne réagissent pas, d’autres sont mal à l’aise et d’autres encore interviennent.

Avec cette caméra cachée, « Would you react » tente de faire passer un message aux jeunes, grâce à l’intervention d’une sexologue.

« Absolument pas préparés »

« Le message de notre vidéo est principalement pour les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à consommer du porno sur internet, mais qui ne sont absolument pas accompagnés ou préparés. On leur fait comprendre que cela ne doit pas être un sujet tabou, qu’ils peuvent en parler, pour notamment prendre conscience que les images pornographiques ne sont pas la réalité ! », explique Jonathan Lambinet de « Would You React ».

Un message est également adressé aux parents qui n’abordent pas assez le sujet avec leurs enfants. Seulement 10 % d’entre eux osent leur parler de sexualité. La vidéo les incite donc à davantage les encadrer pour dédramatiser le sujet.