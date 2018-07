Slimane fait part de sa « grande décision » sur Instagram

Le coach de « The Voice Belgique » a pris une décision radicale. « Premier jour du reste de ma vie », confie-t-il sur son compte Instagram.

Slimane a décidé de se reprendre en main. Il a révélé vouloir perdre ses kilos en trop. « Premier jour du reste de ma vie. Grande décision. C’est parti. Ce n’est pas demain, c’est maintenant. Quand on veut, on peut. Plus d’excuses. Équilibre. Bien-être. La vie est un cadeau », a écrit ce dimanche l’interprète de « Paname » dans une story Instagram.

« Plus rien de chelou dans mon corps »

Dans son post, le chanteur de 28 ans s’adresse directement à ses fans : « Concrètement, à partir d’aujourd’hui, plus rien de chelou dans mon corps. Tous les sodas, le gluten, l’huile de palme, les additifs et j’en passe, c’est stop. Je vous donnerai des infos et des petits conseils si ça vous intéresse. Prenez soin de vous. »

Slimane, qui s’est déjà battu dans le passé pour perdre du poids, s’improvise donc coach. On a hâte de découvrir ses conseils et surtout de voir le résultat de ses efforts !