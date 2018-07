PHOTOS. Robert Pattinson a retrouvé l’amour

L’acteur de « Twilight » était célibataire depuis sa rupture avec FKA Twigs. Il a retrouvé l’amour dans les bras d’une actrice, mannequin et chanteuse britannique.

Robert Pattinson a été photographié en train d’embrasser Suki Waterhouse dans les rue de Londres lors d’une soirée en tête à tête ce week-end. Ils sont allés voir « Mamma Mia ! Here We Go Again ! » à l’Electric Cinema dans le quartier de Notting Hill. Le couple s’est ensuite à la SoHo House, un club privé situé juste à côté.

« Ils étaient très proches »

« Ils se câlinaient et se sont embrassés à de nombreuses reprises. Robert était très affectueux, et il avait ses bras autour d’elle en permanence, et Suki lui tenait la main et l’embrassait. Ils étaient très proches. Robert touchait les cheveux de Suki et l’a embrassé à nouveau avec amour », a raconté un témoin à E! News, qui a publié les photos volées.

Robert Pattinson and Suki Waterhouse visited Electric Cinema in Notting Hill where they watched Mamma Mia! Here We Go Again around 9pm this weekend! https://t.co/Nb2GR9kkPA pic.twitter.com/r7vLytFV2S — RobertPattinsonArmy🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Pattinsons_Army) July 30, 2018

Qui est Suki Waterhouse ?

Suki Waterhouse, 26 ans, est l’égérie de la marque anglaise Burberry. Elle a été en couple avec Bradley Cooper. Repérée dans le deuxième volet de la saga «Divergente», elle sera prochainement au casting de «A Rainy Day in New York» de Woody Allen.

Suki Waterhouse est également chanteuse à ses heures. Elle a dévoilé le single «Valentine» en juin dernier.