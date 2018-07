VIDÉO. « Armé » de son alligator, il vole des bières dans une épicerie

Un homme n’a pas trouvé meilleure arme qu’un alligator pour aller voler des bières. Cette scène surprenante a eu lieu dans une épicerie de Floride.

« Vous n’êtes pas à court de bière, n’est-ce pas ? ». Nous sommes dans une épicerie de Jacksonville, et le vendeur est interpellé par un individu armé… d’un alligator à la gueule scellée.

L’homme voit à l’arrière du magasin un autre client et demande « Vous ne prenez pas les dernières bières? ». Toujours armé de son alligator, il s’empare d’un pack de 12 bouteilles de bière et repart tranquillement.

Plus tard, Robby Stratton diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux et avoue être l’auteur des faits. « Je ne me souviens même pas être allé là-bas. C’était stupide et je ferai bientôt face à des accusations et vais probablement aller en prison », a-t-il regretté.