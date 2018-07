Thomas Van der Plaetsen, tenant du titre, préfère se montrer prudent dans ses ambitions

Thomas Van der Plaetsen aborde l’Euro de Berlin (6-12 août) en tant que champion d’Europe du décathlon. Le Gantois représente à nouveau l’une des plus belles chances belges de médaille, mais il préfère se montrer prudent. « L’or est exclu, et la qualité pour le podium sera aussi très élevée. Nous verrons bien », a expliqué Van der Plaetsen lundi. « Moi-même, je me sens mieux qu’il y a deux ans à Amsterdam lorsque j’ai décroché le titre européen », pense Van der Plaetsen. « Je me sens bien, j’ai bien presté à Götzis et j’aimerais porter mon record personnel (8.332 points) à 8.400-8.500 points. Même au lancer du javelot, une amélioration est possible. Sans beaucoup d’élan, j’ai lancé à 59m41 à Götzis, mais je dois pouvoir atteindre 60 mètres. »

Malgré cela, monter à nouveau sur le podium ne sera pas une tâche facile pour le tenant du titre. Un nouveau titre semble même exclu. « Une médaille d’or n’est pas envisageable », pense même Van der Plaetsen. « C’est peut-être étrange d’entendre un tenant du titre dire ça, mais contre Kevin Mayer tu es impuissant. Le Français a un niveau énorme, presque 9.000 points. Pour la concurrence, pourtant plus forte qu’à Amsterdam, c’est impossible à atteindre. Cela ne me surprendrait même pas si à Berlin il battait le record du monde (9.045 points). Il n’en sera pas loin, je pense. »

Source: Belga