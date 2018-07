Robin Vanderbemden se rend à Berlin après « une saison très régulière »

Robin Vanderbemden s’alignera sur 200m en individuel et sera l’un des ‘Belgian Tornados’ du 4x400m à l’Euro de Berlin (6-12 août). « Si je n’atteins pas les demies du 200m, je serai vraiment déçu », a déclaré lundi l’athlète du club de Seraing Athlétisme. « Je suis très serein avant cet Euro », a confié Vanderbemden, 26 ans. « Chaque année, cela devient de plus en plus simple d’aborder un tel championnat. J’ai vécu une saison très ‘clean’, mes chronos ont été réguliers. Il n’y a pas eu un ‘one shot’ et puis des chronos moins bons, mais des chronos constants. Il n’y pas de raison d’être inquiet. On avait pris cette saison comme une année de préparation pour l’année prochaine, et au final il n’y a pas eu de complication, même au niveau des blessures. »

Vanderbemden a les idées claires en ce qui concerne ses objectifs. « Si je n’atteint pas les demies du 200m, je serai vraiment déçu. Si j’arrive en demi-finales et que je bats mon record personnel (20.43 depuis samedi à Ninove), alors l’Euro sera réussi! ». La finale est-elle envisageable? « Sur papier, ces dernières années, avec un 20.43 en demi-finale, on se qualifiait toujours en finale. D’un autre côté, j’ai le 16e chrono européen de l’année. Il faudra la course parfaite… »

Vanderbemden entrera en compétition pour le 200m le 8 août au matin. Les demi-finales sont programmées en soirée et la finale le lendemain. Les séries du 4x400m sont elles prévues le 10 août au matin. « Je ne sais pas encore comment cela va se passer. Je pense que cela dépendra des résultats au niveau individuel, la finale du 400m est prévue le 10 au soir. En tout cas je suis prêt, un 400m dans un relais, ça va toujours », a souri Vanderbemden.

