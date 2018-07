RDC: après Ebola, une maladie inconnue tue 15 personnes en un mois

A peine libérée de sa neuvième épidémie de fièvre hémorragique Ebola, la République démocratique du Congo fait face à une maladie encore inconnue qui a tué une quinzaine de personnes dans l’est depuis début juillet, ont indiqué lundi des sources sanitaires. « Au cours de ce mois, nous avons enregistré 15 décès sur 26 cas », a déclaréle docteur Alain Musondolya en poste dans la commune rurale de Mangina, à 30 km au sud-ouest de Beni dans la province du Nord-Kivu.

« Les malades viennent avec des vomissements, des selles liquides, des hémorragies nasales et des vomissements de sang. Nous n’avons pas d’intrants pour les soigner et le personnel est exposé à la contamination », a-t-il ajouté.

« Nous avons déjà envoyé les échantillons à Kinshasa. Nous attendons le résultat », selon lui.

Le ministre provincial de la santé, Martial Kambumbu, a déclaré qu’il se trouvait dans la capitale pour suivre l’examen des échantillons en laboratoire, et qu’il se prononcerait quand il aurait les résultats.

Le maire intérimaire de Beni Modeste Bakwanamaha a demandé à la population « d’observer les règles d’hygiène » et de « ne pas manipuler le corps d’une personne morte de cette maladie ».

Kinshasa a officiellement annoncé mardi dernier la fin de la neuvième épidémie de la maladie à virus Ebola sur le sol congolais qui a tué 33 personnes pour 54 cas depuis son déclenchement le 8 mai dans le nord-ouest du pays.

La RDC et ses partenaires s’étaient préparés au « pire des scenario » quand le virus avait atteint le 16 mai la ville de Mbandaka et ses 1,2 million d’habitants, en liaison avec la capitale Kinshasa via le fleuve Congo.

« Au début, la préoccupation était forte que la maladie puisse se répandre dans d’autres endroits de la RDC, et aux pays voisins », selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

source: Belga