Quatre-vingt-six Belges participent aux premiers Championnats sportifs européens à Glasgow

Sept fédérations sportives européennes, toutes olympiques, ont décidé de s’associer pour créer un grand événement multisports. Glasgow va organiser pendant onze jours, du 2 au 12 août, les championnats d’Europe d’aviron, de cyclisme (piste, route, BMX, mountainbike), de golf, de gymnastique artistique, de natation et de triathlon. La Belgique y sera représentée par 86 athlètes (35 femmes, 51 hommes). L’Euro d’athlétisme, associé au projet, se déroulera lui du 7 au 12 août à Berlin. Les championnats continentaux ont perdu un peu de leur attractivité, à l’heure de la mondialisation et alors que les Jeux Olympiques constituent le Graal suprême dans ces sports. Ils constituent souvent des épreuves préparatoires plutôt qu’un objectif en soi.

Cette première dans la plus grande ville écossaise, qui a déjà organisé les Jeux du Commonwealth en 2014, a nécessité des aménagements de calendrier notamment en gymnastique et en cyclisme sur piste, ce qui n’a pas été évident en matière de préparation.

Grâce à Nina Derwael, la gym artistique belge peut briller du plus beau métal. La tenante du titre aux barres asymétriques devra vaincre son nouveau statut de favorite si elle veut de nouveau entendre la Brabançonne.

En natation, l’or semble plus difficile à décrocher. Pieter Timmers, sur la distance reine du 100m, voudra au moins monter sur le podium. La jeune et talentueuse Valentine Dumont entre dans la piscine des grandes après avoir brillé chez les juniores. Elle va nager pas moins de 8 épreuves.

Comme très souvent, le cyclisme belge devrait apporter sa dose de satisfaction. L’Euro de vélo réunit pour la première fois quatre disciplines en un même lieu. Plus qu’en BMX ou en mountainbike, ce sont les pistards (Lotte Kopecky, Jolien D’hoore, Kenny De Ketele), voire les routiers (Greg Van Avermaet) – sur un circuit où un certain Geraint Thomas, récent vainqueur du Tour de France, s’était imposé en 2014 aux jeux du Commonwealth – qui devraient briguer des médailles.

Vainqueurs de la Coupe du monde en deux de couples poids légers d’aviron, Tim Brys-Niels Van Zandweghe se sont fixé comme prochain objectif les Mondiaux de Plovdiv en septembre. Seront-ils encore assez en forme et motivés à l’Euro face à tous leurs meilleurs adversaires ?

Le triathlon misera sur Marten Van Riel, 19e mondial et 6e aux JO de Rio, et vainqueur d’une épreuve de Coupe du monde l’an dernier. Le relais mixte Valérie Barthelemy, Marten Van Riel, Claire Michel et Jelle Geens voudra prendre sa revanche après avoir joué de malchance aux Mondiaux de Hambourg, mi-juillet, où ils ont dû abandonner.

Redevenu olympique à Rio, le golf crée son Euro par équipes en Ecosse, le pays d’origine de ce sport. Des titres individuels masculin et féminin, et par équipe mixte, seront attribués sur le redoutable parcours de Gleneagle. Les trois cadors masculins ayant renoncés, ce sont les femmes qui défendront les couleurs nationales: Chloé Leurquin, déjà présente aux JO de Rio, et Manon De Roey.

Source: Belga