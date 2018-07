Prolongation des mesures générales en raison de l’évolution de la maladie de Newcastle

En raison de l’évolution épidémiologique de la maladie de Newcastle en Belgique, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé lundi que les mesures prises le 2 juillet dernier à l’égard des détenteurs de volailles seraient en grande partie prolongées à partir du 1er août avec l’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel. L’Agence avait interdit les rassemblements de volailles et volailles de hobby, à l’exception des pigeons de course, et leur vente vers et par des détenteurs amateurs.

L’arrêté ministériel prévoit maintenant une prolongation des mesures d’interdiction avec une dérogation permettant la vente de volailles de hobby à des détenteurs amateurs et ce uniquement par des négociants professionnels en volailles qui satisfont à des conditions strictes.

Le virus de la maladie de Newcastle est très contagieux et peut contaminer toutes les espèces de volailles et d’oiseaux. En cas d’infection par une souche très agressive, des symptômes nerveux (dont celui du torticolis) et une forte mortalité surviennent, détaille l’Agence. L’homme n’est pas sensible à cette maladie et la consommation d’œufs ou de viande de volaille ne comporte dès lors aucun risque, assure-t-elle encore.

L’Afsca souligne que la vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie. La maladie de Newcastle a été confirmée dans trois exploitations avicoles professionnelles à Haaltert et Zulte (Flandre orientale) et à Waregem (Flandre occidentale). En outre, elle a également été détectée chez des poules d’ornement de 15 détenteurs amateurs différents, en Wallonie et en Flandre.

Source: Belga