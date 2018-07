Près de 4.000 personnes au Belgian Open de tennis en fauteuil roulant à Namur

Près de 4.000 personnes ont assisté au Belgian Open de tennis en fauteuil roulant qui se déroulait du 25 au 29 juillet au Tennis Club de Géronsart (Namur), a indiqué dimanche l’organisateur Yacine Eddial. Une affluence qui en fait le plus gros événement handisport de Belgique. « On savait que ça allait être très dur de faire mieux qu’en 2017 mais aujourd’hui on peut dire qu’on a relevé le défi. Plus de 200 enfants ont participé au Kids Day mardi, nous avons eu une exhibition fantastique avec plus de 700 spectateurs jeudi et plus d’une centaine de personnes se sont initiées au tennis en fauteuil roulant samedi. Tout cela en plus d’un magnifique tournoi, avec de belles finales et une super ambiance. On doit encore faire les comptes mais, à priori, nous avons réussi le pari fou de dépasser les 4.000 entrées sur l’ensemble de la semaine », s’est réjoui Yacine Eddial dimanche au moment de clore cette nouvelle édition du Belgian Open.

Sur le plan sportif, la victoire en simple est une nouvelle fois revenue à l’Argentin Gustavo Fernandez. Il était opposé en finale au Belge Joachim Gérard qui est apparu très ému à la cérémonie de remise des prix. « Cela me fait vraiment quelque chose de voir autant de monde venir ici pour un tournoi de tennis en fauteuil roulant », a-t-il déclaré, la larme à l’oeil. Les autres gagnants sont Sabine Ellerbrock en simple dames, Nicolas Peifer et Frédéric Cattaneo en double hommes, et enfin Dana Mathewson et Natalia Mayara en double femmes.

Une catégorie à part entière opposait également des joueurs présentant une paralysie des membres supérieurs.

