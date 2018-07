Les sanctions américaines contre la Russie « sont maintenues en l’état », déclare Trump

Les sanctions américaines contre la Russie « sont maintenues en l’état », a déclaré Donald Trump lundi alors que le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte pressait les Etats-Unis à un dialogue avec la Russie. Depuis la Maison Blanche, M. Conte s’est dit pour sa part ouvert à des discussions avec Moscou: « L’Italie est favorable à un dialogue avec la Russie, mais l’Italie considère également que le dialogue entre les Etats-Unis et la Russie est fondamental ».

« Les sanctions contre la Russie sont maintenues en l’état », a réagi M. Trump.

Le président américain avait été critiqué il y a deux semaines pour son attitude conciliante envers Vladimir Poutine lors de leur sommet à Helsinki, alors que la Russie est accusée par le renseignement américain d’ingérence lors de l’élection présidentielle de 2016.

Depuis la rencontre en Finlande, Washington s’évertue à faire preuve de fermeté à l’égard de Moscou.

Lors d’une audition devant le Congrès la semaine dernière, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a notamment affirmé que « les Etats-Unis rejettent la tentative d’annexion de la Crimée par la Russie et s’engagent à poursuivre cette politique tant que l’intégrité territoriale de l’Ukraine n’aura pas été rétablie ».

Il a également promis de travailler avec le Congrès à de nouvelles sanctions contre la Russie, à qui il a promis « de graves conséquences pour l’ingérence dans nos processus démocratiques ».

Donald Trump a lui vanté la semaine dernière sa « fermeté » face à son homologue russe.

« Aucun président n’a été aussi ferme que moi sur la Russie (…) Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, adoptant un ton moins conciliant que lors de leur conférence de presse commune.

« Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions », a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière que la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine n’aurait pas lieu en 2018.

Le président russe s’est de son côté dit « prêt à se rendre à Washington » et a assuré avoir invité son homologue américain à Moscou.

