Les routes européennes seront classées « rouge » le week-end prochain

Le trafic routier du premier week-end d’août sera le plus chargé de l’été en Europe, prévient Touring dans un communiqué lundi. En France, le trafic sera chargé vendredi dans le sens des départs en vacances tandis que les retours ne devraient pas connaître de difficultés particulières. Samedi sera une journée exceptionnement compliquée, d’après Touring. De longs embouteillages sont attendus notamment sur l’A7 entre Lyon et Orange, l’A9 entre Orange, Narbonne et Le Perthus et sur l’A10 entre Paris, Bordeaux et Hendaye. La circulation sera aussi difficile dimanche pour les départs en vacances en raison de la formation de files tandis que les vacanciers qui retourneront en Belgique ne rencontreront pas de problèmes.

Les véhicules et trains de véhicules de plus de 7,5 tonnes seront par ailleurs interdits sur l’ensemble du réseau routier français le samedi de 7 heures à 19 heures et le dimanche de minuit à 22 heures. Une interdiction vaudra également pour les véhicules affectés au transport en commun de personnes de moins de 18 ans uniquement le samedi.

En Allemagne, la circulation sera extrêmement laborieuse en raison du classement « rouge » des routes dans le sens des départs en vacances vendredi. Des bouchons sont attendus de 14 heures à 20 heures. La situation ne s’améliorera pas samedi car Touring prévoit des embouteillages de 9 heures à 17 heures. Des files se formeront encore dimanche sur les routes allemandes. Les principaux points d’encombrements seront la A3, la A8, le ring de Munich ainsi que les postes frontières avec l’Autriche.

En Autriche et en Suisse, le trafic sera perturbé pour les départs en vacances vendredi tandis que les retours ne devraient pas connaître de difficultés particulières. La situation routière samedi sera semblable à celle de l’Allemagne. Quelques ralentissements sont attendus dimanche sur l’ensemble du réseau routier des deux pays.

