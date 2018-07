Les effectifs des journaux américains ont baissé de 45% depuis 2008

Le nombre de journalistes employés par des titres de la presse américaine a diminué de 45% depuis 2008 et le mouvement ne montre aucun signe de ralentissement, selon une étude publiée lundi par l’institut indépendant Pew Research Center. Selon l’étude, appuyée sur des chiffres publiés par le ministère américain du Travail, les effectifs des journaux sont passés de 71.000 en 2008 à 39.000 fin 2017, une décennie ainsi marquée par la suppression de plus de 30.000 postes.

L’information radio a également souffert, perdant plus d’un quart de ses troupes (-27%), même si leur nombre était bien moindre que celui des journaux au départ (4.600 journalistes).

La période a été bien plus favorable à la télévision, qui a vu ses effectifs quasiment inchangés (28.000 personnes), selon la même étude.

Le nombre de journalistes officiant pour des sites d’information en ligne (non associés à un titre papier) a, lui, quasiment doublé, de 7.000 à 13.000, mais sa progression n’a pas suffi, loin s’en faut, à compenser la purge qu’ont connu les journaux dans le même temps.

Au total, le nombre de journalistes travaillant dans une rédaction aux Etats-Unis a ainsi reculé de 23% entre 2008 et 2017, tous médias confondus.

