L’EI revendique l’attaque contre des touristes au Tadjikistan

L’organisation Etat islamique (EI) a revendiqué lundi l’attaque contre des touristes qui a fait quatre morts et deux blessés dimanche au Tadjikistan, selon un communiqué relayé par SITE, groupe spécialisé dans la surveillance des réseaux djihadistes. « Un détachement de soldats du califat » autoproclamé a mené l’attaque contre « des citoyens de pays de la coalition croisée » a expliqué l’organisation djihadiste dans un communiqué de propagande.

Quatre touristes américains, suisse et néerlandais ont été tués dimanche après avoir été fauchés par une voiture et attaqués par des hommes armés dans la région de Danghara, à 150 kilomètres au sud de la capitale Douchanbé.

Un groupe de sept cyclotouristes étrangers a été renversé par une automobile dont le conducteur a ensuite pris la fuite.

Un autre Suisse et un autre Néerlandais ont été blessés.

Le septième touriste, un Français qui se trouvait en queue de peloton, en est sorti indemne.

source: Belga