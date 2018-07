La Belgique envoie 34 athlètes à l’Euro d’athlétisme à Berlin, sa 2e plus grosse délégation

La sélection belge à l’Euro d’athlétisme de Berlin (6-12 août) comprendra 34 athlètes (32 pour les épreuves individuelles), a confirmé la Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA) lundi à Bruxelles. C’est la deuxième délégation la plus imposante de l’histoire de l’athlétisme belge. La Belgique sera également présente dans deux relais, les 4x400m masculin (Belgian Tornados) et féminin (Belgian Cheetahs). A l’exception de Bruxelles 1950 (44 athlètes et deux relais), la Belgique n’a jamais été aussi bien représentée dans un championnat d’Europe d’athlétisme. Il y a deux ans, 29 athlètes et le relais 4x400m messieurs défendaient les couleurs belges à Amsterdam. La délégation comprend 20 athètes messieurs, dont Julien Watrin et Jonathan Sacoor qui ne disputeront que le relais 4x400m, et 14 dames.

Les principales chances de médailles sont représentées par Nafi Thiam, championne olympique et du monde de l’heptahlon, et par deux tenants du titre, le relais 4x400m messieurs et Thomas Van der Plaetsen (décathlon). Le grand absent sera Philip Milanov, qui a déclaré forfait en raison d’une fracture au pied.

Soufiane Bouchikhi et Bashir Abdi sont ambitieux sur 10.000 mètres, où ils détiennent les 3e et 4e chronos européens de l’année. La hurdleuse Eline Berings vit, à 32 ans, une saison canon après deux années perturbées par les blessures et détient le 5e temps européen. Ismael Debjani (1.500m), Arnaud Art (perche), Hanne Claes (400m haies) et les Belgian Cheetahs (le relais 4×400 m féminin) ont les moyens d’atteindre la finale.

Source: Belga