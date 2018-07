France: 34 adolescents, dont 10 belges, victimes d’une intoxication alimentaire

Trente-quatre adolescents étrangers, qui participaient à un tournoi international d’ultimate frisbee, ont été victimes dimanche d’une intoxication alimentaire à Feurs, une ville près de Lyon, dans le centre-est de la France, a-t-on appris lundi auprès de la préfecture. Vingt Israéliens, dix Belges et quatre Colombiens ont été pris de nausées et de vomissements après le déjeuner, selon la préfecture, confirmant une information de la presse régionale. Ils ont été pris en charge par les services de secours qui se sont rendus sur les lieux de la compétition. Onze jeunes -six Israéliens, quatre Belges et un Colombien- ont été hospitalisés pour un bilan médical. Tous avaient rejoint lundi matin leurs délégations.

Le tournoi Ultimate Future Cup France 2018, qui devait se tenir jusqu’au 4 août à Feurs, a été annulé.

« La Direction départementale de protection des populations a récupéré sur place des aliments consommés et des analyses vont être réalisées en laboratoire pour déterminer les causes chimiques de cette intoxication », a précisé la préfecture. Les services de l’État se rendront également lundi chez le traiteur qui était chargé de préparer les repas lors de la compétition.

source: Belga