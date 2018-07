Coupe du monde de hockey (d) – La Belgique éliminée 3-2 aux shoot-outs par l’Espagne en barrages pour les quarts

La Belgique a été éliminée en match de barrage pour les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey féminin en s’inclinant 3-2 devant l’Espagne aux shoot-outs (0-0 au terme du temps réglementaire), lundi soir, à Londres. La Belgique, 13e nation mondiale, a dû faire face à un pression très haute de la part des Espagnoles en début de match. Avec 3 tirs cadrés de part et d’autres, le premier quart-temps servit surtout de période d’observation. Une bonne analyse vidéo permit aux joueuses de Niels Thijssen d’éviter un premier penalty corner (pc). Les Espagnoles en firent de même quelques minutes plus tard après un bon ‘smash’ de la capitaine des Panthers Anouk Raes. Les Belges prirent petit à petit le dessus, se forgeant 2 pc juste avant la pause, mais sans succès. A 4 secondes du repos Aisling D’Hooghe dut sauver du stick un contre rapidement mené par l’Espagne, après un mauvais placement de la défense belge.

La partie s’équilibra en deuxième mi-temps, pouvant basculer dans un sens comme dans l’autre. Le jeu très fermé des deux équipes n’autorisant que de très rares occasions de but. Seuls quelques penalty corners de part et d’autres eurent encore pu déterminer le vainqueur, mais sans succès.

Lors des shoot-outs – duels à 1 contre 1 face au gardien – , les protégées de Niels Thijssen ont toujours dû courir derrière le score, s’inclinant au final 3-2, mais défavorisées par un arbitrage peu à la hauteur de la Sud-Africaine Michelle Joubert, dont les décisions dans la séance décisive ont fait pâlir plus d’un observateur averti du hockey actuel.

Si la Belgique peut se targuer d’un tournoi réussi, avec un nul (0-0) contre l’Australie et une victoire contre le Japon (6-3) en match de poules, elle repartira néanmoins avec un goût amer de Londres, sachant qu’elle avait les atouts pour intégrer le Top 8 mondial. Ce qu’a réussi l’Espagne, qui jouera son quart de finale mercredi contre l’Allemagne (FIH-6), vainqueur du groupe C.

Plus tard dans la soirée, l’Argentine, 3e nation mondiale, passera également par les barrages contre la Nouvelle-Zélande (FIH-4), pour tenter de rejoindre l’Australie (FIH-5) en quarts de finale.

