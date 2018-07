Aleksandar Mitrovic signe pour cinq ans à Fulham

Aleksandar Mitrovic, 23 ans, qui avait largement contribué au retour de Fulham en Premier League en inscrivant douze buts en 20 matches lors de la seconde partie de Championship, avant de réaliser une belle campagne avec la Serbie en Coupe du monde, a signé pour cinq ans en faveur du club londonien lundi. Le montant du transfert n’a pas été officiellement révélé, mais Newcastle United aurait touché 22 millions de livres sterling (24,7 millions d’euros) selon les medias locaux.

Anderlecht avait en son temps vendu le joueur pour 18,5 millions, mais Newcastle avait été relégué à l’issue de la saison, avant de remonter dès l’exercice suivant.

En Belgique « Mitro » avait marqué seize puis vingt buts en Jupiler Pro League. « Je suis très heureux et content de devenir le nouveau joueur de Fulham. Les supporters sont incroyables et j’ai une bonne connexion avec eux. C’est un grand club, l’année dernière on a écrit l’histoire et je veux continuer à gagner avec ce club », a déclaré Mitrovic sur le site au sujet de son lien avec le club du Craven Cottage.

Source: Belga