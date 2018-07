Un policier sauve un faon d’un feu de forêt en Californie

En Californie, les incendies font de nombreuses victimes, du côté des humains mais également des animaux. Un faon fuyant les flammes a eu de la chance de tomber sur le sergent Dave Fawson.

Les incendies de forêts font rage en actuellement en Californie. Dix-sept feux ont déjà ravagé des dizaines de milliers d’hectares à travers l’Etat et tué au moins sept personnes, dont trois pompiers. Les animaux, sauvages et domestiques, sont également victimes de ces incendies.

Plusieurs citoyens ont été mis en avant par les médias américains pour leurs initiatives. Tucker Zimmerman, un retraité de la Marine américaine, s’est porté volontaire pour secourir les chevaux et le bétail dans le comté de Shasta. En effet, de nombreux propriétaires ont dû évacuer les lieux à toute vitesse, laissant leurs animaux enfermés et pris au piège dans des prairies ou des granges.

Retired Marine Tucker Zimmerman is one of many volunteers fighting the fire.

He was credited with saving the life of at least one person, and dozens of animals. pic.twitter.com/iwnvRIPVsO

— AJ+ (@ajplus) July 30, 2018