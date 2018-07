Des vers congelés depuis plus de 30.000 ans reviennent à la vie

Des chercheurs ont découvert des signes de vie chez deux vers retrouvés dans une couche de permafrost en Sibérie. Ils étaient congelés depuis plus de 30.000 ans.

Le 16 juillet dernier, la revue scientifique Doklady Biological Sciences a publié l’étonnante découverte de sept scientifiques russes et d’un chercheur américain. Ces derniers ont analysé plus de 300 échantillons de dépôts de permafrost récoltés dans l’arctique sibérien. Ces morceaux de sous-sol gelé sont vieux de plus de 30.000 ans.

Un ver congelé depuis 41.700 ans

Dans deux de ces échantillons, les chercheurs ont repéré deux vers, des nématodes, congelés mais potentiellement viables. Selon une datation au carbone 14 effectuée par l’Université d’Arizona, les dépôts où les deux vers ont été trouvés sont vieux de 41.700 ans, avec une marge d’erreur de 1.400 ans, et de 32.000 ans. Les deux échantillons ont été minutieusement conservés et transportés à une température de -20°. Ensuite, ils ont été placés dans des boîtes de Pétri et décongelés en laboratoire à une température de 20°.

Ils ressuscitent après une longue hibernation

Pendant plusieurs semaines, les vers ont été cultivés et nourris. Les chercheurs ont fini par observer des signes de vie chez eux. Alors que l’un était resté congelé pendant 32.000 ans et l’autre 41.700 ans, ces organismes multicellulaires ont bougé. Après une très longue hibernation, ces deux vers pourraient être les animaux vivants les plus vieux au monde. Selon les chercheurs à l’origine de cette découverte, les mécanismes d’adaptation de ces vers pourraient être d’une importance capitale pour la science, notamment en cryobiologie, la cryomédecine et l’astrobiologie.