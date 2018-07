Record de touristes à la Côte en juillet

Le secteur touristique du littoral belge a profité au maximum des températures estivales de ce mois de juillet. Avec 3,5 millions de touristes quotidiens, soit 20% de plus que l’an dernier, et une occupation d’hôtels à hauteur de 95%, la Côte explose tous les records, a indiqué dimanche l’office provincial du tourisme Westtoer.

Juillet 2018 rejoint dès lors les mois d’été de 1999 et 2006 comme mois records pour la Côte belge. C’est le week-end du 21 et 22 juillet qui a enregistré le plus d’affluence, avec 300.000 touristes quotidiens.

Le secteur de l’hébergement tire également son épingle du jeu avec une occupation de 90 à 95% pour la plupart des hôtels. Pour le mois d’août, le secteur hôtelier affiche déjà une belle occupation. Les maisons de vacances s’en sortent aussi bien avec une légère augmentation du nombre de nuitées, mais moins de réservations. Les campings affichent également un bon taux d’occupation mais les emplacements sont en général réservés longtemps à l’avance.

Soleil et chaleur

« Le secteur touristique est optimiste pour août. Les prévisions pour les dix jours à venir sont à nouveau bonnes: soleil et chaleur. En cas de météo estivale, la mer permet de se rafraîchir. Et puis, le paysage du littoral et les plages restent un atout unique », estime Franky De Block, président de Westtoer. Au total, quelque six millions de touristes sont attendus à la Côte pour les vacances estivales, soit un chiffre supérieur à la moyenne pour la région.