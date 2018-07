WRC – Rallye de Finlande – Thierry Neuville : « L’objectif principal était de ne pas perdre trop de points sur Ogier »

Thierry Neuville (Hyundai) a conservé la 1e place du championnat du monde des rallyes à l’issue du rallye de Finlande, 8e manche du WRC, qu’il a terminé en 9e position dimanche. Il voit son avance sur le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), 5e ce weekend, se réduire à 21 points.

« La position sur la route a beaucoup dicté le résultat de ce week-end », déclare Thierry Neuville. « Même sans notre erreur de vendredi, lorsque nous avons mal lu une note, je ne pense pas que nous aurions été plus haut dans le classement. Nous avons dû accepter nos limites et nous concentrer sur l’achèvement de chaque étape sans autre problème. L’objectif principal était de ne pas perdre trop de points sur Ogier, ce que nous avons fait au mieux de nos capacités. On jouera la gagne en Allemagne », dit le pilote germanophone, en pensant au rallye d’Allemagne, 9e manche du championnat, qui se déroulera du 16 au 19 août en Moselle. Thierry Neuville a remporté ce rallye entièrement asphalté en 2014.

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) a terminé 5e en Finlande. « Nous avons tout donné tout le week-end et nous n’aurions pas pu faire plus », dit le Français. « Nous nous attendions à être beaucoup plus compétitifs. La Fiesta s’est très bien comportée ici l’année dernière. Ce n’était pas le cas cette année et c’était une mauvaise surprise. C’est comme ça et nous devons juste essayer d’analyser pourquoi nous n’avons pas réussi à maintenir le rythme ce week-end. C’est dommage que nous n’ayons pas pu nous battre plus haut dans le classement, mais le championnat est la chose la plus importante et nous avons pris de bons points ».

La victoire en Finlande est revenue à l’Estonien Ott Tänak (Toyota). « L’équipe a fait un travail exceptionnel, tout le week-end a été parfait pour nous », dit le vainqueur du jour. « La journée de vendredi a été très tendue. Voir tant de sourires, c’est absolument génial! Pour l’équipe, c’est comme si on évoluait à domicile. C’est donc la victoire la plus importante de notre saison. On savait qu’on serait forts ici, donc on avait la pression. En ce qui concerne le classement général, cela sera difficile de revenir car Neuville et Ogier ont pris une belle avance. On continuera de faire le maximum à chaque épreuve, et on verra ce qui peut se passer », conclut Ott Tänak, 3e du championnat à 46 points de Neuville.

Source: Belga