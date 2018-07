« Un deuxième tournoi débute à présent », analyse Thijssen, le coach des Red Panthers

Victorieuse 6-3 contre le Japon dans son 3e et dernier match de la poule D à la Coupe du monde de hockey féminin, samedi soir à Londres, la Belgique s’est qualifiée pour les barrages, qui en cas de succès lundi contre l’Espagne, lui ouvriront les portes des quarts de finale. « Un deuxième tournoi débute à présent pour nous », a commenté le coach des Red Panthers, Niels Thijssen, dimanche lors d’un point presse. « Directement après la rencontre, le staff technique s’est adressé aux joueuses en les félicitant pour cette belle victoire, mais en les prévenant également que cette euphorie devait être de courte durée. Ce succès nous donne confiance bien sûr, et nous devons la garder, mais il faut maintenant vite se concentrer sur la récupération et la préparation du match contre l’Espagne. Cette préparation mentale est pour moi capitale dans le sport de haut niveau », a expliqué le Néerlandais, qui avait pris les commandes de l’équipe belge ad interim durant quelques mois fin 2015 et a ensuite endossé définitivement le rôle de T1 depuis le départ de sa compatriote Ageeth Boomgaardt, en mars 2017.

Thijssen est également revenu brièvement sur le duel de samedi contre la 12e nation mondiale. « Notre première mi-temps fut certainement l’une des meilleures périodes de l’équipe à laquelle j’ai pu assisté depuis mon entrée en fonction. Elles ont su jouer libérées dans un match très important qu’il fallait absolument gagner. Il y eut plus de déchets en deuxième-mi-temps, mais l’ensemble reste extrêmement positif », a ajouté le coach belge, qui a déjà pu posé un avis sur les nations phares du tournoi. « Pour moi les Pays-Bas et l’Argentine sont toujours au-dessus du lot. Les Sud-Américaines n’ont peut-être pas encore montré leur meilleur hockey, mais je suis sûr qu’elles vont se reprendre dans leur barrage contre la Nouvelle-Zélande et que nous retrouverons ces deux équipes pas loin du sommet du classement en fin de tournoi », a conclu Thijssen.

Source: Belga