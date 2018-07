Tour de France – Sylvain Chavanel, futur retraité, s’offre un record: celui du nombre de Tours finis

Sylvain Chavanel a terminé dimanche son 16e Tour de France. Le Français, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison, égale ainsi le record du Néerlandais Joop Zoetemelk, arrivé 16 fois à Paris. L’Américain George Hincapie avait également atteint 16 fois la ligne d’arrivée finale, mais a été disqualifié après coup pour trois éditions et ne figure au classement général final que de 13 Tours.

Chavanel, 39 ans, a multiplié les records durant sa dernière Grande Boucle. En prenant le départ pour la 18e fois, il est devenu le seul recordman de participations. Il partageait ce record avec Hincapie, l’Australie Stuart O’Grady et l’Allemand Jens Voigt.

Chavanel est aussi devenu le coureur avec le plus d’étapes au compteur, 368. Il dépasse les 365 étapes de Zoetemelk.

Lors de la 13e étape, le Français a franchi le cap symbolique des 60.000 kilomètres parcourus sur la Grande Boucle. Il en totalise finalement 61.312, ce qui le laisse derrière Zoetemelk (62.855 km, car les kilométrages étaient plus élevés dans les années 70-80).

Chavanel a participé à toutes les éditions depuis 2001. Il abandonné une fois (15e étape en 2012) tandis que son équipe Cofidis s’est retirée en bloc en 2007. Sa meilleure place au classement général final est 18e en 2009. Il a remporté trois étapes, une en 2008 et deux en 2010 (dont celle entre Bruxelles et Spa). Ces deux années-là, il a été désigné super combatif du Tour de France. Il a aussi porté le maillot jaune deux jours en 2010.

Source: Belga