Tour de France – Place à Bruxelles, ville-hôte du Grand Départ du Tour 2019

Le peloton a quitté Paris dimanche au terme du Tour de France 2018 remporté par Geraint Thomas. Il retrouvera la Grande Boucle en juillet 2019 à Bruxelles, qui accueillera le Grand Départ du Tour de France 2019. Le Tour de France 2019 commencera par deux étapes à Bruxelles: une étape en ligne Bruxelles – Charleroi – Bruxelles de 192 km le samedi 6 juillet 2019, avec notamment un passage par le Mur de Grammont, et un contre-la-montre par équipes de 28 km entre le Palais Royal et l’Atomium le lendemain.

Cette Grande Boucle 2019 marquera le 11e passage de l’épreuve par Bruxelles. Mais elle célébrera surtout un double anniversaire: les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx et les 100 ans du maillot jaune, que le « Cannibale » a porté à 111 reprises.

Eddy Merckx était présent sur le podium du Tour 2018 dimanche à Paris, en compagnie du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et de l’échevin bruxellois des Sports Alain Courtois.

Ce sera la cinquième fois que la Belgique accueille le Grand Départ du Tour, après Bruxelles en 1958, Charleroi en 1975 et Liège en 2004 et 2012.

La dernière arrivée à Bruxelles remonte à 2010. L’Italien Alessandro Petacchi s’était imposé au sprint.

Source: Belga