Tour de France – Guillaume Martin prolonge chez Wanty-Groupe Gobert

Le Français Guillaume Martin a prolongé de deux ans son contrat avec Wanty-Groupe Gobert, annonce la formation cycliste belge dimanche. Le grimpeur français de 25 ans, qui boucle son 2e Tour de France en 21e position finale, était passé professionnel en 2016 chez Wanty-Groupe Gobert. Il a notamment remporté le Tour de Toscane 2017 et le Circuit de la Sarthe 2018.

« Ce ne fut pas un choix simple, c’est d’ailleurs pour ça que j’ai réfléchi si longtemps », déclare Guillaume Martin. « J’ai 25 ans, je suis professionnel depuis trois ans donc j’aborde un moment important de ma carrière. Je suis parti dans cette belle aventure il y a trois ans, et je n’oublie pas que Jean-François Bourlart est le premier à m’avoir fait confiance. Nous avons construit quelque chose en trois ans : ce ne fut pas toujours parfait, nous avons commis des erreurs mais on essaie de progresser et je suis acteur de ce projet, ce que j’apprécie. Je suis heureux de continuer chez Wanty-Groupe Gobert. Je grandis peu à peu, l’équipe aussi et c’est positif que nos évolutions se rencontrent. Nous avançons ensemble. Je ne m’en suis jamais caché : je suis ambitieux, j’ai envie que l’équipe le soit aussi et Jean-François Bourlart fait preuve d’ambitions. Nous allons encore franchir des étapes ensemble. Forcément, les deux dernières participations au Tour de France jouent un rôle important. J’espère que nous serons à nouveau invités, en particulier avec un départ en Belgique. Peu d’équipes peuvent m’accorder le statut que je reçois chez Wanty-Groupe Gobert. Je suis content de ces responsabilités, que j’assume ».

Source: Belga