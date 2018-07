Tour de France – Chris Froome: « Génial de me retrouver sur le podium avec Geraint Thomas »

Chris Froome (Sky) n’aura pas réalisé le doublé Giro-Tour. Vainqueur du Tour d’Italie, le Britannique a terminé 3e du Tour de France, remporté par son coéquipier et compatriote Geraint Thomas. « C’est génial de me retrouver sur le podium avec Geraint Thomas », déclare Chris Froome. « Nous sommes coéquipiers et amis depuis 10 ans. Nous venons de tellement loin ensemble. Ce Tour a été totalement différent des autres en termes d’émotions, et cette place est une belle récompense. Pour l’équipe, c’est énorme d’avoir remporté 6 des 7 derniers tours de France. Pour ma part, c’est déjà une belle série d’en avoir remporté trois consécutivement », dit Froome, vainqueur de quatre Tours der France (2013, 2015, 2016 et 2017).

Source: Belga