Tour de France – 21e étape: Kristoff s’impose sur les Champs-Elysées, Thomas gagne son premier Tour

Le Norégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris, où le Britannique Geraint Thomas (Sky) est devenu le premier Gallois vainqueur de la Grande Boucle. Kristoff s’est imposé au sprint sur les Champs-Elysées devant l’Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Le premier Belge est Jasper De Buyst (Lotto Soudal), 10e. Le champion de Belgique Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a tenté se sortir du peloton sous la flamme rouge mais a été repris à 240 m de l’arrivée.

Geraint Thomas (Sky) remporte son premier Tour de France, succédant à son compatriote et coéquipier Chris Froome au palmarès de la Grande Boucle. Il devient le troisième coureur de la formation britannique Sky à remporter le Tour de France, après deux autres Britanniques Bradley Wiggins (2012) et Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), pour une domination presque sans partage.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a enlevé le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Le Slovaque Peter Sagan (BORA) a remporté un sixième maillot vert, égalant le record de l’Allemand Erik Zabel.

Le Français Pierre Latour (AG2R La Mondiale) repart avec le maillot blanc du meilleur jeune.

Pour la deuxième année de suite, les coureurs belges terminent le Tour sans aucune victoire d’étape. Greg Van Avermaet (BMC) a porté le maillot jaune pendant huit jours.

Le Tour de France 2019 s’élancera le 6 juillet de la Grand Place de Bruxelles, 50 ans après le premier Tour remporté par Eddy Merckx.

Source: Belga