Ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives controversées au Cambodge

Les bureaux de vote ont ouvert au Cambodge pour les élections législatives controversées. L’actuel premier ministre, Hun Sen, vise à renouveler son mandat. L’homme fort du Cambodge est au pouvoir depuis plus de trente ans. L’opposition est muselée, si bien que le fondateur du principal parti d’opposition, le Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP), dissout fin 2017, a appelé à la « résistance passive ». Sam Rainsy a demandé à ses partisans de « boycotter, pour ne pas participer à cette farce électorale », dans un entretien à l’AFP à Paris, où il s’est exilé pour échapper à la prison.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (00h00 GMT) et les résultats préliminaires sont attendus dans la soirée. Plus de 80.000 policiers ont été mobilisés pour cette élection qui s’ouvre dans un climat tendu et à laquelle Washington et Bruxelles ont refusé d’apporter leur aide financière.

source: Belga