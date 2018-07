Le Tour de Lotto Soudal est « raté », estime Marc Sergeant

Le Tour de France ne s’est pas déroulé comme espéré pour l’équipe Lotto Soudal, qui termine la Grande Boucle avec cinq abandons dans ses rangs et aucune victoire d’étape. « Notre Tour n’est pas réussi. Il est même raté », déclare Marc Sergeant, le manager de l’équipe WorldTour belge. « Il n’y a pas d’autre façon de le formuler », poursuit Marc Sergeant, dans un communiqué de Lotto Soudal. « D’un côté, il y a ces cinq abandons, et derrière chacun d’entre eux se cache naturellement une histoire particulière, et d’un autre côté, nous avons rarement été en mesure de jouer la victoire. Les deux belles tentatives, celle de Thomas De Gendt dans l’étape de Mende et celle de Jelle Vanendert vers Bagnères-de-Luchon, n’ont malheureusement pas porté leurs fruits. C’est embarrassant ».

Marc Sergeant se dit surpris de la tournure des événements. « La première partie de saison a été bonne, tout comme la préparation pour le Tour. Je continue à croire que nous avons aligné la meilleure équipe possible sur ce Tour. Nous avions un noyau équilibré, avec un certain nombre d’électrons libres et tout le monde pensait que nous pourrions décrocher des victoires d’étapes. Voir Tiesj Benoot et Jens Keukeleire abandonner avant la première journée de repos a naturellement été très brutal et cela nous a considérablement affaiblis. Ce Tour n’a pas épargné ceux pour qui la montagne n’est pas une spécialité, c’est pourquoi nous avons également perdu André Greipel et Marcel Sieberg. Quand on en arrive là, les chances de victoires d’étapes deviennent évidemment très minces. De plus, les efforts consentis se payent souvent cash. Il nous faut à présent rebondir aussi vite que possible. Il y a encore beaucoup de belles courses dans lesquelles nous pouvons trouver le chemin du succès, mais il n’y a qu’un seul Tour », conclut Marc Sergeant.

Source: Belga