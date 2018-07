Le peloton a pris le départ de la dernière étape, direction les Champs-Elysées

Les 145 coureurs du peloton du Tour de France se sont élancés dimanche à 16h23 de Houilles, dans les Yvelines, pour le départ réel de la 21e et dernière étape du Tour 2018. L’arrivée sera comme de coutume jugée sur les Champs-Elysées, à Paris, après 116 km de course, aux environs de 19h00. A condition qu’il passe la ligne d’arrivée, le Britannique Geraint Thomas (Sky) remportera dimanche son premier Tour de France, succédant à son compatriote et coéquipier Chris Froome au palmarès de la Grande Boucle. Il deviendra ainsi le premier Gallois vainqueur du Tour et le troisième coureur de la formation britannique Sky à remporter le Tour de France, après deux autres Britanniques Bradley Wiggins (2012) et Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), pour une domination presque sans partage.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est assuré du maillot à pois du meilleur grimpeur.

Le Slovaque Peter Sagan (BORA) est lui assuré de remporter un sixième maillot vert, et égalera le record de l’Allemand Erik Zabel. Reste à savoir s’il sera suffisamment remis de sa grosse chute mercredi dans les Pyrénées pour se mêler à la lutte sur les Champs-Elysées, où on attend un sprint massif.

Source: Belga