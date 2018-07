Le 32e Suikerrock a attiré plus de 100.000 festivaliers

La 32e édition du Suikerrock s’est clôturée dimanche vers minuit avec la prestation funky du groupe Kool & The Gand, à Tirlemont (Brabant flamand). « Ce fut un grand week-end de fête et cette édition s’inscrit certainement dans le top 5 des précédents festivals », a indiqué l’organisateur Walter Kestens. Plus de 100.000 visiteurs ont foulé le centre-ville durant les trois jours de l’événement, selon lui. « Avec des DJ aussi bons que Steve Aoki et Lost Frequencies le vendredi, Alanis Morissette et Anouk samedi, puis Kool & the Gang et Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) dimanche, le Grote Markt (de Tirlemont) était chaque soir le théâtre d’une soirée dansante, que ce soit pour des générations différentes. Ailleurs dans la ville également, les scènes électronique et acoustique ont mis l’ambiance », a relevé Walter Kestens. L’événement s’est déroulé sans problèmes significatifs.

Kool & the Gand et OMD ont ravi le public avec leurs tubes des années 1980, dimanche soir, transformant le centre de Tirlemont en véritable juke-box géant.

Source: Belga