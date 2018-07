Flandre: la CGSP organise lundi une « grève d’avertissement » sur l’écluse de Menin

La CGSP organise dès demain/lundi 7h00 ce qu’elle appelle une « grève d’avertissement » sur l’écluse de Menin (Flandre occidentale) envers des décisions prises par le gouvernement flamand. « Ce sera le coup d’envoi de tout une série d’actions et de grèves qui ne se limiteront pas seulement aux ponts et écluses. Nous continuerons la lutte jusqu’à ce que gouvernement de droite revienne à la raison et retire ses mesures idiotes », commente le syndicat socialiste dimanche.

Le 5 juillet, la CGSP avait déposé un préavis d’actions contre les modifications que le gouvernement flamand veut apporter au statut des fonctionnaires. Ainsi, entre autres mesures contestées, l’exécutif veut que les fonctionnaires ne perçoivent plus que 65% de leur salaire après 30 jours de maladie, contre 100% actuellement.

Le gouvernement flamand veut aussi assouplir le recours à des travailleurs contractuels, ce que refuse le syndicat.

« Ces huit dernières années, le gouvernement a déjà lourdement coupé dans le personnel (-10%). Tout le monde doit à présent travailler plus longtemps, et ce pour une pension plus faible en plus. Cela suffit », conclut le syndicat socialiste.

