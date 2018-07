Danilovic, 17 ans, émerge d’une finale inattendue à Moscou

C’était une certitude avant le début de la finale, le tournoi de tennis WTA de Moscou allait consacrer une adolescente. En effet, l’ultime rencontre de cette épreuve jouée sur terre battue et dotée de 750.000 dollars opposait la Serbe Olga Danilovic (WTA 187) et la Russe Anastasia Potapova (WTA 204), toutes deux âgées de 17 ans. C’est finalement Danilovic qui s’est imposée sur le score de 7-5, 6-7 (1) et 6-4 après 2h20 d’une âpre bataille. Battue au dernier tour des qualifications, Danilovic a profité d’un retrait d’une joueuse pour intégrer le tableau final du tournoi moscovite. Après avoir écarté Kaia Kanepi (WTA 49), Julia Goerges (WTA 10) et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 42), la Serbe a continué sur la lancée de sa semaine idyllique en décrochant le premier sacre de sa prometteuse carrière. Il aura tout de même fallu quatre balles de match à Danilovic pour conclure ce match dont l’épilogue était incertain, les deux joueuses étant quelque peu tendues par l’enjeu de la rencontre.

Danilovic a donc battu Potapova, qui disputait aussi la première finale de sa carrière. La Russe avait remporté le tournoi juniores de Wimbledon en 2016.

Source: Belga