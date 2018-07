Brésil: des milliers de personnes au « Festival Lula Libre »

Les monstres sacrés de la musique brésilienne Gilberto Gil et Chico Buarque devaient se produire samedi à Rio de Janeiro au festival « Lula Libre », organisé pour réclamer la libération de l’ex-président brésilien incarcéré depuis avril pour corruption et favori des intentions de vote pour la présidentielle d’octobre. Plus de 5.000 personnes de tous âges – dont certaines portaient des masques en papier à l’effigie de Luiz Inácio Lula da Silva – se sont rassemblées vers 14h dans le centre-ville, pour écouter les prestations d’une quarantaine d’artistes mobilisés pour soutenir le leader de la gauche brésilienne.

« On dit souvent que Lula n’attire que les gens pauvres, les bénéficiaires » des aides familiales, « mais aujourd’hui on voit que les intellectuels du Brésil soutiennent sa liberté parce qu’il a été condamné sans preuves », a affirmé Silvia Costa, une fonctionnaire de 51 ans.

« Il n’y a pas de leader comme Lula dans tout le Brésil, il est le seul à pouvoir diriger le pays », a affirmé de son côté Inmaculada Santos, une commercante de 50 ans.

La célèbre chanteuse de samba Beth Carvalho devait également participer au festival, avant le spectacle très attendu de Chico Buarque et Gilberto Gil, dans la nuit.

Les deux artistes ne se sont pas produits ensemble sur scène depuis 1973, du temps de la dictature militaire (1964-1985).

Gilberto Gil a été ministre de la Culture du président Lula pendant cinq ans, de 2003 à 2008.

Lula purge une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba (sud) pour corruption et blanchiment d’argent, accusé d’avoir reçu un appartement en bord de mer de la part d’une entreprise de bâtiment en échange de faveurs pour l’attribution de marchés publics.

Impliqué dans cinq autres procédures judiciaires, l’ex-président nie farouchement et se dit victime d’un complot destiné à l’empêcher de se présenter à l’élection d’octobre.

L’ex-président est en tête des intentions de vote pour cette présidentielle, même si sa candidature a de grandes chances d’être invalidée prochainement par la justice électorale.

source: Belga