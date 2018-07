Accident mortel à Ellezelles

Un accident impliquant un seul véhicule s’est produit dimanche après-midi sur la N57, route qui relie Ellezelles à Renaix, a-t-on appris auprès des pompiers. L’accident a fait un mort. La voiture, un 4X4, a arraché un poteau électrique dans sa course et s’est immobilisée dans un champ, au lieu dit « Moulin du Cat sauvage ». L’automobiliste est mort sur le coup. Les services de secours de Wallonie picarde et de Renaix ont été envoyés sur les lieux.

Selon L’Avenir, le véhicule avait été volé à Renaix, quelques minutes plus tôt.

Source: Belga