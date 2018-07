24 Heures de Spa-Francorchamps – BMW sort en tête d’une nuit mouvementée

Alors qu’il reste un peux moins de dix heures de course, BMW est en tête des 24 Heures de Spa-Francorchamps dimanche au moment du lever du jour. Fertile en faits de course, la nuit a été interrompue pendant nonante minutes à la suite d’une violente sortie. Comme d’habitude, la nuit des 24 Heures de Spa-Francorchamps a été très animée. La course a même été interrompue pendant près de nonante minutes après un violent accident au Raidillon entre une Bentley et une Lamborghini, les pilotes ayant été extraits de leur véhicule et conduits au centre médical du circuit.

Certains favoris ont vu leur espoir s’envoler, dont les Belges Maxime Martin et Maxime Soulet. L’Aston Martin de Martin a dû effectuer un changement de plaquettes de freins prématuré et a désormais deux tours de retard sur la tête. Ce fut pire pour Maxime Soulet (Bentley), qui a accroché un concurrent, perdant cinq tours dans l’aventure. À noter aussi les abandons de la BMW Rowe de Wittmann/Krohn/Collard (All-Fin-GBR), la Lexus de Ortelli/Siedler/Paltalla (Mon-Aut-Fin) et les soucis d’alternateur ayant fait chuter au classement la Porsche Manthey de Dumas/Makowiecki/Werner (Fra-Fra-All).

C’est donc la BMW de Eng/Blomqvist/Krognes (Aut-GBR-Nor) qui mène la course devant la Bentley de Pepper/Kane/Gounon (Afs-GBR-Fra) et l’étonnante Nissan de Parry/Ordonez/Buncombe (GBR-Esp-GBR).

Parmi les Belges encore en lutte pour la gagne, Frédéric Vervisch (Audi) est septième dans le tour du leader alors que Laurens Vanthoor (Porsche) est dixième à un tour.

