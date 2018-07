24 Heures de Spa-Francorchamps: Bagarre à trois constructeurs dans le final

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps sont entrées dans leur phase finale, alors qu’il ne reste que quatre heures trente de course. Six voitures peuvent encore s’imposer, dont l’Audi de Frédéric Vervisch. La matinée a été fatale à plusieurs candidats aux lauriers, dont le Belge Laurens Vanthoor (Porsche), contraint à l’abandon suite à un accrochage. Pas de victoire non plus pour Bentley, puisque la voiture de Pepper/Kane/Gounon (Afs-G-B-Fra), qui était aux avant-postes, a connu simultanément un problème au niveau du radiateur et de la roue arrière droite.

Sur le coup de midi, six voitures peuvent encore s’imposer. La BMW de Eng/Blomqvist/Krognes (Aut-Fin-Nor) mène la course devant la BMW de Klingmann/Catsburg/Sims (All-P-B-G-B), la Mercedes de Engel/Buurman/Stolz (All-P-B-All), l’Audi de Winkelhock/Haase/Vervisch (All-All-Bel), la Mercedes de Juncadella/Marciello/Vautier (Esp-Ita-Fra) et l’Audi de van der Linde/van der Linde/Schmidt (AfS-AfS-Sui). Toutes ces voitures sont dans le même tour.

