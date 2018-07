WRC – Rallye de Finlande – Neuville reste dixième, Tänak bien accroché à sa première place

Thierry Neuville (Hyundai) occupe, après la journée de samedi, la 10e place du Rallye de Finlande à l’issue de la 19e spéciale. Le Belge a trois positions de retard sur le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), son plus proche concurrent au championnat du monde WRC. Toujours aussi régulier, l’Estonien Ott Tänak (Toyota) a consolidé son leadership. Tänak compte désormais 39 secondes d’avance sur le Norvégien Mads Ostberg (Citröen) et 44.4 sur le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota).

Déjà 10e vendredi soir après avoir ouvert la route, Neuville n’a pas grimpé au classement et accuse désormais un retard de 3:34.5 sur Tänak. Le Saint-Vithois a toutefois eu de meilleures sensations lors de cette deuxième boucle de la journée. « C’est mieux lors de ce deuxième passage », a-t-il déclaré après la 16e spéciale. « Le plan est de rester sur la route et de voir ce qui se passe devant. »

Neuville a ponctué sa journée avec une 6e place dans la 19e spéciale. « Dans ces conditions, on ne peut pas faire mieux. Je n’ai pas pris de risques car il est compliqué de gagner des positions, il faut l’accepter », a ajouté le Belge, qui compte 38.1 secondes de retard sur l’Irlandais Craig Breen (Citroën), 9e.

Au championnat du monde, le pilote Hyundai compte 27 unités d’avance sur Ogier après 7 des 13 épreuves. Dans l’état actuel des choses, le Français reprendrait 5 points au Saint-Vithois, sans compter le résultat de la Power Stage en fin de rallye.

Dimanche, quatre spéciales, pour un total de 45,72 km, seront au programme de l’ultime journée du « Rallye des 1000 lacs ».

Source: Belga