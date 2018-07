Vergnies: un jeune conducteur tué après une sortie de route

Un conducteur a effectué une sortie de route lors de la nuit de vendredi à samedi entre Barbençon (Beaumont) et Vergnies (Froidchapelle). Il a été éjecté lorsque sa voiture est partie en tonneaux et est décédé sur place malgré l’intervention des secours. L’accident mortel est survenu samedi vers 03h00 dans la rue de Barbençon à Vergnies, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Pour une raison indéterminée, un jeune conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui est parti en embardée et a effectué plusieurs tonneaux avant de percuter un poteau. Celui-ci s’est effondré sur l’automobiliste, éjecté de l’habitacle. Aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident.

Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place, mais n’ont rien pu faire pour sauver la victime. La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) a dressé les constats d’usage et prévenu le parquet de Charleroi.

Source: Belga