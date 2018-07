Tour de France: Un chrono vallonné pour décider du classement final

La 20e et avant-dernière étape du Tour prend la forme d’un contre-la-montre au Pays basque, ce samedi, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Il s’agira de la dernière occasion de modifier le général. L’Américain Lawson Craddock (EF Education Firtst-Drapac), lanterne rouge de la Grande Boucle, lancera les hostilités sur le coup de midi. Le parcours de 31 kilomètres, très accidenté, alterne montées raides et descentes très techniques. « La réalité du terrain, c’est 31 kilomètres de montées et descentes ! », s’exclame le directeur de course Thierry Gouvenou. « Il n’y a qu’un seul chrono individuel sur le Tour. Mais il est gratiné ! »

Deux points intermédiaires sont prévus, le premier à Ustaritz (Km 13), à proximité de la Nive et le second au-dessus de Souraïde avant la route des crêtes (Km 22).

La petite ville d’Espelette (2000 habitants), réputé pour la finesse et le parfum de son piment, accueille le Tour pour la première fois.

Le Britannique Geraint Thomas (Sky) aborde ce chrono en ballotage très favorable, avec 2:05 d’avance sur son premier poursuivant, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb). La lutte pour le podium sera intense avec le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), 3e à 2:24, et le Britannique Chris Froome (Sky), 4e à 2:37, deux excellents rouleurs, séparés seulement par 13 secondes.

