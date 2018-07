Tour de France – 21e étape: un nouveau nom sur les « Champs » avant les différents podiums

Un nouveau nom, sans doute celui d’un sprinteur, sera à l’honneur sur les Champs-Elysées en conclusion de la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, après 116 kilomètres. Le maillot jaune Geraint Thomas n’aura qu’à franchir la ligne pour devenir le vainqueur final de cette 105e édition. Des sprinteurs qui ont déjà gagné sur la célèbre avenue (Cavendish, Kittel, Greipel, Groenewegen), aucun n’est encore présent dans le peloton des rescapés du Tour 2018.

Le parcours, qui part pour la première fois de Houilles (Yvelines), visitera l’ouest de la région parisienne, par Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, pour entrer dans la capitale par le bois de Boulogne et la porte Maillot, à 62 kilomètres de l’arrivée.

Dans Paris, la course passera par la place Charles de Gaulle et l’avenue Montaigne avant d’entrer sur le circuit final long de 6,8 kilomètres.

Le Louvre, la rue de Rivoli, la place de la Concorde et l’Arc de Triomphe sont les sites traditionnels du tour d’honneur du peloton, qui roulera à vitesse élevée sur les pavés, certains en mauvais état, de la prestigieuse avenue des Champs-Elysées.

Après huit tours, l’arrivée sera jugée au bout d’une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l’Élysée.

Les sprinteurs ont accaparé les victoires sur les Champs depuis 2005 et le succès du Kazakh Alexandre Vinokourov, qui était parvenu à les surprendre. Le dernier succès belge remonte à 2008 avec Gert Steegmans.

Départ de Houilles à 16h15 (lancé à 16h20), arrivée à Paris Champs-Élysées vers 19h09 (prévision à 41 km/h de moyenne). Place ensuite aux différents podiums. Thomas endossera le maillot jaune, Peter Sagan le vert, Julian Alaphilippe celui à pois, Pierre Latour le blanc et Dan Martin recevra le prix de ‘Supercombatif’.

Les dix derniers vainqueurs sur les Champs-Élysées:

2008: Gert Steegmans (Bel)

2009: Mark Cavendish (G-B)

2010: Mark Cavendish (G-B)

2011: Mark Cavendish (G-B)

2012: Mark Cavendish (G-B)

2013: Marcel Kittel (All)

2014: Marcel Kittel (All)

2015: André Greipel (All)

2016: André Greipel (All)

2017: Dylan Groenewegen (P-B)

Source: Belga