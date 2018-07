Tom Dumoulin a vécu une journée « incroyable et stressante »

Tom Dumoulin a remporté le chrono du Tour de France, samedi, à Espelette. « C’est une journée incroyable pour moi, c’était vraiment stressant, je n’arrivais pas à trouver mon maillot de champion du monde, mon sponsor a dû m’en refaire un autre. C’était une matinée de folie », a commenté le Néerlandais de Sunweb. « Je ne sais pas où est passée cette combinaison. Je suis venu sur le Tour sans attente. J’ai eu quelques journées difficiles comme hier. Être deuxième au général et gagner aujourd’hui, c’est merveilleux. J’ai 27 ans, donc j’espère encore devenir un peu plus fort, surtout en montagne et pour pouvoir essayer de gagner un jour le Tour de France », a raconté Dumoulin, déjà deuxième du Giro.

« Je n’ai pas voulu connaître mes temps intermédiaires », a ajouté le Néerlandais. « Mais je n’ai pris aucun risque. Je sentais que je vivais une bonne journée, et que ce serait difficile pour Roglic et Froome. Gagner le contre-la-montre pour une seconde… Quel dénouement. C’est vraiment génial. »

Chris Froome, tenant du titre, a profité du chrono pour récupérer sa troisième place au détriment de Primoz Roglic. « Arriver sur le podium avec Geraint Thomas, c’est le rêve. C’est incroyable, après une journée très difficile hier. Je pensais que ce n’était pas possible. Je suis très content. Maintenant il ne faut plus que Thomas reste sur le vélo et porte le maillot jaune », a commenté le tenant du titre.

Source: Belga