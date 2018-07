Mondial 2018 – Le sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio arrête

Le Colombien Juan Carlos Osorio n’a pas souhaité prolonger son contrat de sélectionneur de l’équipe de football mexicaine pour la période 2018-2022, a annoncé vendredi la Fédération mexicaine de football (FMF). « Après une période de réflexion, une analyse approfondie et diverses conversations entre Juan Carlos Osorio et la Fédération (…), le Professeur Osorio a décidé de ne pas être considéré comme un candidat possible pour le poste de sélectionneur de l’équipe Nationale du Mexique pour le cycle 2018-2022 « , a déclaré l’organisation dans un communiqué publié sur son site internet.

Le contrat d’Osorio en tant que sélectionneur était officiellement arrivé à son terme à l’issue du Mondial 2018, qui avait vu le Mexique atteindre le stade des huitièmes de finale, avant d’être éliminé, 0-2, par le Brésil.

Depuis l’avenir du Colombien demeurait incertain.

Osorio, 56 ans, avait pris les rênes d’El Tri en 2015. Il la conduit jusqu’aux quarts de la Copa América-2016, aux demi-finales de la Coupe des Confédérations-2017 ainsi qu’aux huitièmes du Mondial-2018, après notamment une victoire retentissante contre l’Allemagne championne du monde en titre (1-0), qui a fait taire les critiques dont il était jusque là l’objet.

Avec ces résultats, « le professeur Osorio est devenu le sélectionneur de l’équipe nationale du Mexique avec le meilleur pourcentage d’efficacité au cours des 28 dernières années », a salué la FMF dans le communiqué. « Nous apprécions le dévouement, la passion, l’engagement et l’affection avec lesquels il a agi (…) en plus de sa franchise et de son honnêteté en décidant de ne pas être considéré comme candidat à la prochaine Coupe du Monde », a ajouté la fédération, qui souhaitait poursuivre avec Osorio.

Ce dernier a entraîné Millonarios (Col/2006-2007), Chicago Fire (USA/2007), les New York Red Bulls (USA/2007-2009), Once Caldas (Col/2010-2011), Puebla (Mex/2011-2012), l’Atlético Nacional (Col/2012-2015) et le Sao Paulo FC (Bré/2015).

Source: Belga