Memorial Rasschaert – Record personnel pour Robin Vanderbemden, pas d’Euro pour Axelle Dauwens

Robin Vanderbemden a remporté le 200 m du Memorial Rasschaert d’athlétisme samedi à Ninove, avec un temps de 20.43, nouveau record personnel malgré un vent contraire de 0,3 m/s. Ce chrono permet au Liégeois de pointer en 16e position du ranking européen à quelques jours de l’Euro de Berlin, pour lequel il est déjà qualifié.

« Je suis prêt », déclare Robin Vanderbemden. « Ce chrono devrait suffire pour une place en finale. Une médaille me semble par contre un objectif trop élevé ».

Axelle Dauwens n’est quant à elle pas parvenue à décrocher son billet pour Berlin. Elle a terminé 5e du 400 m haies en 57.53 (SB), le minimum étant de 56.68.

Le 400 m haies a été remporté par la Canadienne Kelsey Balkwill en 56.34.

Qualifiée sur 400 m pour l’Euro, Cynthia Bolingo a signé le doublé 200-400 samedi. Elle a remporté le double hectomètre en 23.50 (SB) et le 400 m en 53.33.

Egalement qualifiée pour l’Euro, Renée Eykens a pris la 3e place du 800 m en 2:02.65 (SB: 2:00.92). La championne d’Europe espoirs a vu sa préparation perturbée par une blessure au pied, qui l’a notamment privée de la Nuit de l’athlétisme à Heusden. « Mon pied a tenu bon aujourd’hui », dit-elle. « J’espère pouvoir encore dire ça demain matin. Cela a été mieux ces dernières semaines. La douleur n’a pas disparu, mais on ne peut pas s’entraîner intensivement et soigner une blessure. Je pense que ça ira à l’Euro, le problème c’est que ma préparation a été perturbée. Je ne peux pas me plaindre de mon chrono aujourd’hui ».

Source: Belga