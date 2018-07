Judo – GP de Zagreb – Matthias Casse décroche la médaille d’argent à Zagreb

Matthias Casse (IJF 9) a remporté la médaille d’argent en catégorie des moins de 81 kg samedi lors de la 2e journée du Grand Prix de judo de Zagreb, en Croatie. Cette performance permet au Belge de 21 ans de marquer de nombreux et précieux points en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Exempté de premier tour, Casse a battu successivement le Tchèque Jaromir Musil (IJF 59) et le Géorgien Tamazi Kirakozashvili (IJF 35). En quarts de finale, il a pris la mesure du Britannique Stuart McWatt (IJF 42) sur ippon (étranglement), validant son ticket pour les demies.

Contre l’Italien Antonio Esposito (IJF 30), le Belge a dû patienter plus de 5 minutes en golden score pour venir à bout de son adversaire grâce à un waza-ari.

En finale, Casse, champion du monde juniors en 2017, affrontait l’Allemand Dominic Ressel, 10e mondial et 3e du Grand Chelem de Düsseldorf en février. Il a dû s’incliner, sur ippon après 3:10 de combat, sur une de ses rares erreurs de la journée.

C’est le deuxième podium de la saison pour Casse après sa 2e place au GP d’Agadir en mars 2018, où il avait d’ailleurs battu Ressel en demies.

Toujours en -81kg, Sami Chouchi a été battu au 2e tour par le Portugais Anri Egutidze (IJF 13). Chouchi, médaillé d’argent au dernier Euro de Tel Aviv en avril, a dû s’incliner sur un waza-ari.

Chez les dames, Roxane Taeymans (IJF 22) a été battue d’entrée par la Britannique Sally Conway, 11e mondiale.

Vendredi, Charline Van Snick (IJF 9) a décroché la médaille de bronze en catégorie des moins de 52 kg en battant la Slovène Anja Stangar, 18e mondiale, sur ippon grâce à un étranglement.

Dimanche, Sophie Berger montera sur le tatami en -78kg.

Source: Belga