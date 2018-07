Danilovic – Potapova, finale inattendue entre deux adolescentes à Moscou

Le tournoi de tennis WTA de Moscou se disputera entre la Serbe Olga Danilovic (WTA 187) et la Russe Anastasia Potapova (WTA 204), toutes deux âgées de 17 ans. Les deux joueuses s’affronteront dans le dernier match de cette épreuve jouée sur terre battue et dotée de 750.000 dollars, dimanche en Russie. Battue au dernier tour des qualifications, Danilovic a profité d’un retrait d’une joueuse pour intégrer le tableau final du tournoi moscovite. Après avoir écarté Kaia Kanepi (WTA 49) et Julia Goerges (WTA 10), la Serbe a continué sur sa lancée en prenant la mesure de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 42) en trois sets et 2h18 de match, 6-2, 5-7, 7-5. Gauchère, Danilovic disputera la première finale de sa carrière sur le circuit WTA.

Elle y rejoint la Russe Anastasia Potapova, 17 ans et 204e mondiale. Elle a profité en demies de l’abandon de la Slovène Tamara Zidansek (WTA 90) pour rejoindre également la première finale de sa carrière. Le score indiquait 3-6, 6-4 et 5-2 en faveur de la Russe quand Zidansek a abandonné.

En 2016, Potapova avait remporté le tournoi juniores de Wimbledon.

Source: Belga