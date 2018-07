Coupe du monde de hockey (d) – Australie et Nouvelle-Zélande partagent 1-1, la Belgique en barrages contre l’Espagne

L’Australie, vice-championne du monde en titre et 5e nation mondiale, a partagé 1-1 avec la Nouvelle-Zélande (FIH-4) dans le dernier match du groupe D, celui de la Belgique, samedi à la Coupe du monde dames de hockey, à Londres, Grande-Bretagne. Grâce à sa victoire 6-3 contre le Japon, plus tôt dans la soirée, la Belgique (FIH-13) termine deuxième de sa poule et affrontera en barrages l’Espagne (FIH-11), 3e du groupe C, lundi pour un ticket en quarts de finale. Les deux pays océaniens étaient à égalité 1-1 à la mi-temps après une ouverture du score par la Néo-Zélandaise Olivia Merry (13e) et l’égalisation 5 minutes plus tard d’Emily Smith (18e). Le score n’a plus évolué en seconde période, permettant aux Red Panthers de dépasser la Nouvelle-Zélande pour la 2e place du groupe.

Si l’Australie termine première de la poule avec 5 points, la Belgique clôture avec 4 unités et une différence de buts de +1, comme la Nouvelle-Zélande, mais a inscrit deux buts de plus (8 contre 6).

Pour une place en quarts de finale, les Belges de Niels Thijssen affronteront lundi (21h15) l’Espagne, tandis que la Nouvelle-Zélande aura joué juste avant face à l’Argentine (FIH-3), 2e du groupe C.

Il faut remonter à l’année 1981 pour retrouver trace d’une victoire de l’équipe nationale dames en Coupe du monde. Lors de la précédente édition (disputée à 12 équipes contre 16 à présent), les Panthers n’avaient pu éviter la 12e place, en 2014, à La Haye (P-B).

Source: Belga