Championnats de Belgique de natation par catégories – Timmers s’impose sur 100m libre avant l’Euro

Pieter Timmers a remporté le 100m libre des championnats de Belgique de natation par catégories, samedi, à Charleroi. Le vice-champion olympique s’est imposé en 49.96 devant Sebastien De Meulemeester (51.48) et Lorenz Weiremans (51.61). Tous les trois étaient présents à Charleroi afin de peaufiner leur condition avant l’Euro de Glasgow (3-9 août). Timmers détient le record de Belgique en 47.80.

Egalement engagée à Glasgow, Lotte Goris a gagné le 200m libre (2:04.79) et le 400m quatre nages (4:57.97) dans la catégorie 17-18 ans.

* Les vainqueurs du jour *

– MESSIEURS –

* 15 ans *

100m libre: Elias Meeus (LAQUA) 53.75

1.500m libre: Elias Meeus (LAQUA) 16:52.82

100m brasse: Yoran Van keer (LAQUA) 1:08.09

200m papillon: Xander Hebb (STW) 2:18.48

50m dos: Lucas Guillemyn (KZK) 28.83

* 16 ans *

100m libre: Stan Franckx (STT) 54.62

1.500m libre: 1. Sebastian Lunak (Tch/CNSW) 16:36.37; 2. Yaron Weyts (STW) 16:56.43 champion de Belgique

100m brasse: Charles Grondel (SCSG) 1:07.48

200m papillon: 1. Sebastian Lunak (Tch/CNSW) 2:04.26; 2. Viktor Ardenoy (BZK) 2:10.61 champion de Belgique

50m dos: 1. Sebastian Lunak (Tch/CNSW) 27.55; 2. Stan Franckx (STT) 28.03 champion de Belgique

* 17-18 ans *

100m libre: Jesse De Smedt (ZIOS) 52.40

1.500m libre: Seppe Marichal (BRABO) 16:13.00

100m brasse: Maarten Heuninck (FIRST) 1:05.72

200m papillon: Timon Swillen (TZ) 2:09.11

50m dos: Maarten Heuninck (FIRST) 26.94

* 19 ans et plus *

100m libre: Pieter Timmers (BRABO) 49.96

1.500m libre: Thomas Dal (DM) 16:04.44

100m brasse: Thomas Dal (DM) 1:06.51

200m papillon: Thomas Dal (DM) 2:06.29

50m dos: Lander Hendrickx (LAQUA) 27.39

– DAMES –

* 15 ans *

200m libre: Lana Ravelingien (BRABO) 2:07.38

400m libre: Lana Ravelingien (BRABO) 4:26.87

200m brasse: Inte Pas (ZORO) 2:42.97

50m papillon: Laura Wauters (STT) 29.02

100m dos: Marion Gregoire (ENLN) 1:08.35

400m quatre nages: Lucie Hanquet (CNA) 5:12.46

* 16 ans *

200m libre: Indra Vandenbussche (BZK) 2:07.27

400m libre: Juliette Goire (ENW) 4:27.68

200m brasse: Joséphine Dumont (PERRON) 2:35.00

100m dos: Indra Vandenbussche (BZK) 1:05.39

50m papillon: 1. Maria Perez Garcia (Lux/NCA) 29.15; 2. Fien Arnout (RYSC) 29.89 championne de Belgique

400m quatre nages: Chloé Michels (DM) 5:14.74

* 17-18 ans *

200m libre: Lotte Goris (BRABO) 2:04.79

400m libre: Marion Hanquet (CNA) 4:24.83

200m brasse: Tereza Muselova (CNSW) 2:35.28

50m papillon: Marie Vanbelle (STT) 28.65

100m dos: Nona Hansenne (AART) 1:04.39

400m quatre nages: Lotte Goris (BRABO) 4:57.97

* 19 ans et plus *

200m libre: Yne Dom (SHARK) 2:08.16

400m libre: Edith Mattens (KZK) 4:23.93

200m brasse: Lise Michels (DM) 2:35.56

50m papillon: Margot Van Heghe (FIRST) 28.38

100m dos: Hilkje Goethals (MEGA) 1:06.85

400m quatre nages: Yne Dom (SHARK) 5:06.20

– MIXTE –

Relais 4x100m libre 15-16 ans: BRABO 3:49.41

Relais 4x100m quatre nages 15-16 ans: COAST 4:17.23

Relais 4x100m libre 17-18 ans: BRABO 3:46.78

Relais 4x100m quatre nages 17-18 ans: DMB 4:16.99

Relais 4x100m libre 19 ans et plus: 3:43.88

Relais 4x100m quatre nages 19 ans et plus: MEGA 4:11.97

Source: Belga